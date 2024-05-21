شكرا لقرائتكم خبر عن بالمنتدى العالمي للمياه.. وزير البيئة يناقش تحديات قطاع الري مع الجزائر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، رئيس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا، مع معالي وزير الري الجزائري طه دربال، ومعالي وزير المياه المعالجة والري الكيني، سبل التعاون المثمر في مجالات المياه والري والبيئة. مواجهة تحديات قطاع المياه وأكد الاجتماع الثنائي بين المملكة والجزائر الذي عقد على هامش المنتدى، على ضرورة تضافر الجهود العالمية والمحلية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، وسبل تحقيق أهداف المنظمة العالمية للمياه التي أطلقتها المملكة، وتركيز الجهود نحو تبادل الخبرات لتعزيز تجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وأفضل الممارسات العالمية في مجالات المياه.



كما اتفق الجانبان السعودي والكيني على استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين، وأشاد وزير المياه المعالجة والري الكيني باستضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه للدورة القادمة، وضرورة الاستفادة من تجارب المملكة في منظومة المياه. استضافة المملكة للدورة الـ11 وناقش وزير "البيئة" استضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشر بالرياض في 2027م تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز دورها في مواجهة التحديات المائية العالمية، وكذلك استعدادات المملكة لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م، الذي يكتسب أهمية كبرى؛ نظرًا إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكلٍ كبير في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وينعقد المنتدى العالمي العاشر للمياه هذا العام تحت شعار "المياه من أجل الرخاء المشترك"، ويناقش عدة محاور أبرزها الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه، والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.