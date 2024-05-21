شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: وسط التحديات العالمية.. المملكة تنفرد بالاستقرار والرؤية الثاقبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، قال وزير الاستثمار خالد الفالح: "الحمد لله على ما نراه من إقبال عالمي من كافة دول العالم، على المملكة العربية السعودية ورؤيتها السديدة والثاقبة والفريدة من نوعها".
وتابع: "العالم اليوم يمر بتحديات كثيرة، جيوسياسية واقتصادية، لكن تتميز المملكة عن كثير من دول العالم بالاستقرار والرؤية بعيدة المدى التي أطلقها ولي العهد".
يأتي ذلك عقب توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميجاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميجاواط.
وتابع: "العالم اليوم يمر بتحديات كثيرة، جيوسياسية واقتصادية، لكن تتميز المملكة عن كثير من دول العالم بالاستقرار والرؤية بعيدة المدى التي أطلقها ولي العهد".
يأتي ذلك عقب توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميجاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميجاواط.