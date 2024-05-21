شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السديس "الشؤون الدينية " تناقش تطوير برنامج إجابة السائلين غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور الرئيس العام للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، يعقد، غدًا الأربعاء، لقاءًا توجيهيًا، لمناقشة تطوير برنامج إجابة السائلين، ووضع الأطر لفتاوى الحجاج والمعتمرين والتيسير عليهم، بحضور نخبة من العلماء والمفتين ومنسوبي إدارة إجابة السائلين في المسجد الحرام.

ويعدّ هذا اللقاء منبثقا من مخرجات النسخة الأولي لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، ومراعاة نوازل المسائل المعاصرة في الحج والعمرة والزيارة، بما يحقق بيان الحكم الشرعي القائم على الدليل من الكتاب والسنة، والتسهيل على الحاج والمعتمر والزائر.

الجدير بالذكر أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعد الترتيبات لاقامة النسخة الثانية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، في التيسير على قاصديهما، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لأول مرة في رحاب المسجد النبوي.

وتحرص رئاسة الحرمين على إظهار الحدث بالشكل المميز الذي يليق بشرف المكان، وشرف حصولها على الرعاية السامية، فضلًا عن أهمية الندوة المتعلقة بالفتوى وبفقهها عنوانًا ومضمونًا، ومواكبة النوازل والمستجدات الفقهية.