أمطار متوسطة إلى غزيرة بالجنوب وخفيفة على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.