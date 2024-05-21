تراند اليوم : الأمير عبدالعزيز بن سلمان يعلن تسجيل مشروعي «الغاط ووعد الشمال» رقماً قياسياً في إنتاج الطاقة

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع الغاط حقق رقما قياسيا عالميا جديدا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وقال وزير الطاقة، إن التكلفة بلغت التكلفة 1.56558 سنتا أمريكيا لكل كيلو وات ساعة، ما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلو وات ساعة.

وأشار إلى أن مشروع وعد الشمال، حقق ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتا أمريكيا لكل كيلو وات ساعة، ما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلو وات ساعة".

وأضاف الوزير، أن الطاقة المنتجة سنويا من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، وهو ما يشير إلى النجاح الكبير الذي تحققه هذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة.