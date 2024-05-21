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تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار موارد بشرية يكشف عن وظيفة بداية راتبها 15 ألف ريال

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صحيفة الخليج 365: قال مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، إن ترجمة اللغات هي أهم ما يتم البحث عنه حاليا.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الراصد": "نحتاج أكثر من 15 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة، فهذا القطاع واعد سواء في الإرشاد السياحي أو حجز التذاكر وتنظيم البرامج أو استقبال الوفود".

وتابع: "نحتاج كثير من الناس في الترجمة في اللغة الإنجليزية، الصينية، اليابانية، الإسبانية، الألمانية".

وأكمل: "قد تتعدى رواتب المترجم في بداياته 15 ألف ريال، وأعرف أشخاص درسوا هندسة، لكن عملوا مرشدين سياحيين في العلا برواتب رائعة".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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