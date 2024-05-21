تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار موارد بشرية يكشف عن وظيفة بداية راتبها 15 ألف ريال

صحيفة الخليج 365: قال مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، إن ترجمة اللغات هي أهم ما يتم البحث عنه حاليا.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الراصد": "نحتاج أكثر من 15 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة، فهذا القطاع واعد سواء في الإرشاد السياحي أو حجز التذاكر وتنظيم البرامج أو استقبال الوفود".

وتابع: "نحتاج كثير من الناس في الترجمة في اللغة الإنجليزية، الصينية، اليابانية، الإسبانية، الألمانية".

وأكمل: "قد تتعدى رواتب المترجم في بداياته 15 ألف ريال، وأعرف أشخاص درسوا هندسة، لكن عملوا مرشدين سياحيين في العلا برواتب رائعة".