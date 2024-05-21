تراند اليوم : خبير "مصري" يكشف عن 3 أسباب محتملة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه

صحيفة الخليج 365: كشف خبير مصري عن 3 أسباب محتملة لسقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه ما أسفر عن وفاتهم جميعا.

3 عوامل

وقال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنه يرى وجود 3 عوامل متوقعة أو محتملة لأسباب الحادث، وهي العطب والأرض والطقس. حسب "العربية .نت".

فرضيات

وواصل : "هناك ثلاث فرضيات لأسباب الحادث، والفرضية الأولى هي أن الطائرة وخلال طيرانها على المنطقة الجبلية حدث عطب فيها يستوجب هبوطا اضطراريا فوريا، وكان مكان السقوط جبليا ووعرا".

وتابع: "الفرضية الثانية هي أن فرصة اختيار الأرض المناسبة للهبوط كانت صعبة ما تسبب في تحطم الطائرة لوجود منحدرات وغابات وأشجار، فيما تمثلت الفرضية الثالثة في سوء حالة الطقس بشكل كبير ووجود ضباب وأمطار غزيرة، ما يصعب رؤية الأرض بالنسبة لقائد الطائرة".

وأشار إلى أنه يبقى تحديد السبب النهائي الصحيح للحادث بعد تحليل حطام الطائرة وتحليل وثائق الصيانة وكافة المستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالموقف والتي منها وثائق المراقبة الجوية والطقس.