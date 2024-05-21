سبل تطلق حملة للتحذير من التصيد الإلكتروني

وتتضمن الحملة التحذير والتوعية بعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، والتصدي لها والتبليغ عنها، كما أوضحت الحملة أنواع الاحتيال المستخدمة التي يُعد من أبرزها الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والروابط المشبوهة، داعية الجميع بالتبليغ عن حالات الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني المخصص PHISHINGSPLONLINE.COM.SA، أو من خلال الرقم الموحد 19992 وحساب خدمة العملاء SPL_CARE في منصة X.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مؤسسة البريد السعودي في التوعية لحماية عملائها للحدّ من عمليات الاحتيال التي يستغلها المتصيدون عبر شبكة الإنترنت، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفعّالة في التوعية، من خلال تعزيز التفاعل والمشاركة المعرفية لإيصال رسائل الحملة لمختلف فئات المجتمع.
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