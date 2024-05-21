سبل تطلق حملة للتحذير من التصيد الإلكتروني

أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل" حملة بعنوان "تأكد قبل تسدد" للتوعية بالرسائل والروابط الاحتيالية التي يمكن أن تُعرّض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين، حيث تستهدف الحملة رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز المواطنين والمقيمين بعدم مشاركة بياناتهم الخاصة، والتأكد من وسائل الدفع الآمنة المعتمدة من سبل مثل تطبيق سبل أونلاين والموقع الإلكتروني.

وتتضمن الحملة التحذير والتوعية بعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، والتصدي لها والتبليغ عنها، كما أوضحت الحملة أنواع الاحتيال المستخدمة التي يُعد من أبرزها الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والروابط المشبوهة، داعية الجميع بالتبليغ عن حالات الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني المخصص PHISHINGSPLONLINE.COM.SA، أو من خلال الرقم الموحد 19992 وحساب خدمة العملاء SPL_CARE في منصة X.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مؤسسة البريد السعودي في التوعية لحماية عملائها للحدّ من عمليات الاحتيال التي يستغلها المتصيدون عبر شبكة الإنترنت، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفعّالة في التوعية، من خلال تعزيز التفاعل والمشاركة المعرفية لإيصال رسائل الحملة لمختلف فئات المجتمع.