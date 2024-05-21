تحديد موعد القبول للدراسات العليا بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد بدء استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا في درجات (ماجستير، دكتوراه) دون رسوم دراسية للعام الجامعي 1446هـ ، للسعوديين وغيرهم.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيتاح ابتداء من الأحد 1445/11/18 هـ ، وحتى 24 / 11 / 1445 هـ وذلك للطلبة السعوديين وغير السعوديين «منح داخلية «، حيث تشمل البرامج: كلية التربية (قسم السياسات واقتصاديات التعليم، وقسم التربية الخاصة، وقسم علم النفس التربوي، وقسم مناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم)، وكلية الحقوق (قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص) وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (قسم نظم المعلومات، وقسم علوم الحاسب)، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (قسم الاستشراق، وقسم الدراسات القرآنية، وقسم اللغة العربية).

ودعت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم شروط القبول، إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم.