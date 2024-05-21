«الأبحاث والإعلام» تعزز حضورها في الأسواق الدولية بمانجا إنترناشونال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في نقلة نوعية للثقافة والإبداع السعودي والعربي على الساحة العالمية، أعلنت مانجا العربية التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن إطلاقها لشركة مانجا إنترناشونال وتدشين مقرها الرسمي في اليابان، وذلك في حفل أقامته في العاصمة طوكيو، حضره عدد من المسؤولين والإعلاميين البارزين من الجانبين السعودي والياباني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع نحو الأسواق الدولية، وعقب ما سبقها من شراكات واتفاقيات ناجحة مع عدد من الشركات ودور النشر اليابانية مثل: كودانشا وشوئيشا وكادوكاوا وشوغاكوكان وهاكوسينشا، كما يلي خطوات من النجاحات التي حققتها مانجا العربية خلال السنوات الماضية، حيث أطلقت مجلتي مانجا العربية للشباب والصغار بنسختيها المطبوعة والرقمية، والتي تجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 8 ملايين مستخدم في أكثر من 195 دولة حول العالم، إضافة لأكثر من 220 نقطة توزيع في العالم العربي لنسختها المطبوعة بمعدل يفوق 400 ألف نسخة شهريا.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام جمانا الراشد، أهمية هذه الخطوة من حيث التوسع في الأسواق الدولية عبر الشراكة مع كبريات شركات المانجا العالمية، ومن خلال أسس قانونية مزودة بأحدث التقنيات، مما سيثمر عن عوائد مالية إلى جانب ما سيوفره من بيئة تثقيفية، نظرا لاتساع رقعة الطلب على هذا المحتوى وغياب جهود الاستثمار به.

من جهته أكد المدير العام لمانجا العربية ومانجا إنترناشونال الدكتور عصام بخاري، أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في العالم العربي، من خلال فن المانجا والصناعات الإبداعية مكتسبة بجدارة ثقة الشركاء اليابانيين والعالميين، مضيفا أن مانجا العربية تسعى اليوم عبر هذا التوسع وتحت مظلة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام إلى نقل تجربتها الرائدة وتطويرها في الأسواق الدولية.

مزايا التوسع الجغرافي والثقافي:

يحد من مخاطر قرصنة المحتوى وانتهاك الحقوق الفكرية.

يرسخ استراتيجية المجموعة في تطوير المحتوى المحلي والإقليمي.

يدعم رواية القصص.

إيصال الثقافة السعودية والعربية الأصيلة برواياتها وأدبها وتقاليدها إلى المجتمع العالمي عبر قالب المانجا المألوف والمحبب.

مانجا إنترناشونال: