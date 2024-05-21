التزام سعودي بتطوير قدرات وطنية في مجال الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التزام المملكة بتطوير قدرات وطنية في مجال الفضاء، احتفت وكالة الفضاء السعودية أمس بذكرى رحلتها «السعودية نحو الفضاء»، والتي قام بها رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، وما نتج عنها من إنجازات وتجارب بحثية ناجحة؛ حيث أجريت خلالها 14 تجربة علمية رائدة، وذلك في حفل أقيم في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، والمختصين والإعلاميين.
وجاءت الرحلة ضمن برنامج الوكالة «السعودية نحو الفضاء» المنسجم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء، وتأكيدا على التزام المملكة بمواصلة جهودها نحو تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في الفضاء وذلك بوجودها بأكبر منصة ابتكارية في العالم محطة الفضاء الدولية «ISS».
وأشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المهمة «SSA-HSF1»، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق الريادة في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أن الرحلة والتي تضمنت إجراء 14 تجربة بحثية في بيئة الجاذبية الصغرى أسهمت في تحقيق نجاحات وإسهامات بارزة في مجالات البحث والتطوير والابتكار تعكس تطلعات المملكة نحو تحقيق الريادة والتميز في مجال الفضاء، وتؤكد التزامها بتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة.
أبرز مستهدفات الوكالة:
- تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة
- دعم المشاريع البحثية و الابتكارية
- تنمية البحث والتطوير والابتكار بالمملكة
- توفير الفرص للعلماء والباحثين السعوديين
- بناء شراكات قوية مع المؤسسات العلمية والبحثية
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