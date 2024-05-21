شكرا لقرائتكم خبر «الألكسو»: مبادرة «الموهوبون العرب» محفزة للموهبة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الذي ترأست المملكة دورته الـ27، بحضور وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم يوسف البنيان، وبمشاركة الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية، بمبادرة «الموهوبون العرب» ودورها في دعم الموهوبين بجميع الدول العربية.

وأعرب المؤتمر العام للألكسو خلال كلمة المملكة، عن تقديره لمبادرة «الموهوبون العرب» التي أطلقتها المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي.

تأتي مبادرة «الموهوبون العرب» انطلاقا من حرص المملكة على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته، وذلك خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية.