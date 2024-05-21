شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بإنشاء منصات مستدامة وآمنة لرفد الحوار بين أتباع الأديان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا منتدى كايسيد للحوار العالمي، الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» أخيرا، إلى ضرورة العمل على تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات حوار مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وحيوية، من أجل تعزيز الحوار بين أتباع الأديان وبين القيادات الدينية وصانعي السياسات والقرارات.

وشدد البيان الختامي للمنتدى التاريخي الذي عقد في 14 - 16 مايو الحالي وسط حضور نخبوي عالمي من سائر أتباع الأديان والمؤثرين وصانعي السياسات وغيرهم، على العناصر الرئيسة لجلسة حتمية الحوار المرتبطة ارتباطا وثيقا بمهمة مركز كايسيد، كما ركز على الإسهام الحاسم الذي يمكن للتقاليد الدينية والروحية أن تقدمه في معالجة الأزمات العالمية اليوم، وأهمية بناء قدرات واسعة للشركاء في استخدام أساليب الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحقيق تحولات طويلة الأمد في العلاقات والسياقات المؤسسية.

وأوضح البيان أن جلسات المنتدى قدمت تفاصيل أكثر عن العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول، لافتا إلى أن المنتدى أضاء على أمثلة ملموسة لجعل المدن أكثر شمولا وتنوعا، والمضي قدما في عمليات بناء السلام واستدامتها والتصدي للتحديات المناخية.