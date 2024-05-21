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خطة شاملة لضمان سلامة الأدوية والمنتجات الغذائية بالحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 21 مايو 2024

Tue - 21 May 2024

فيصل السلمي - مكة المكرمة

صحيفة مكة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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