شكرا لقرائتكم خبر خطة شاملة لضمان سلامة الأدوية والمنتجات الغذائية بالحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 21 مايو 2024 Tue - 21 May 2024



فيصل السلمي - مكة المكرمة صحيفة مكة

كانت هذه تفاصيل خبر خطة شاملة لضمان سلامة الأدوية والمنتجات الغذائية بالحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.