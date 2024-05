شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يعزي وزير خارجية إيران المكلف في وفاة "رئيسي" والان نبدء بالتفاصيل

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف، لتقديم واجب العزاء بوفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي.



الدمام - شريف احمد - قدّم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، واجب العزاء، لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والوفد المرافق لهما، إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم.وأكد خلال الاتصال، على تضامن مجلس التعاون ودعمه لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة، مجددًا عزاءه الخالص ومواساته العميقة لعائلات الضحايا، معرباً عن أمله بأن تتجاوز إيران المصاب الجلل، وأن ينعم الله على الشعب الإيراني بنعمة الأمن والأمان والإزدهار.