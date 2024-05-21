شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة عمله.. الخريجي يشيد بدور سفير نيوزيلندا في تعزيز علاقات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي في الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير نيوزيلندا لدى المملكة بارني رايلي، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمن نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.

