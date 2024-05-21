اخبار السعوديه

انتهاء فترة عمله.. الخريجي يشيد بدور سفير نيوزيلندا في تعزيز علاقات التعاون

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة عمله.. الخريجي يشيد بدور سفير نيوزيلندا في تعزيز علاقات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي في الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، سفير نيوزيلندا لدى المملكة بارني رايلي، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وثمن نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا