شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم العلاقات البرلمانية.. لجنة الصداقة في مجلس الشورى تزور السنغال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية - في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، زيارة رسمية إلى جمهورية السنغال.
وأوضح رئيس وفد المجلس - في تصريح صحفي - أن زيارة لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية إلى جمهورية السنغال تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية لدعم العلاقات البرلمانية التي تجمع بين مجلس الشوى والجمعية الوطنية في جمهورية السنغال، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.
ويضم وفد اللجنة أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور هادي بن علي اليامي، والدكتور متعب بن عايد المطيري، وعدد من منسوبي المجلس .
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس وفد المجلس - في تصريح صحفي - أن زيارة لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية إلى جمهورية السنغال تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية لدعم العلاقات البرلمانية التي تجمع بين مجلس الشوى والجمعية الوطنية في جمهورية السنغال، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.
لجنة الصداقة البرلمانيةوأكد أهمية تعزيز العمل المشترك في المجالات البرلمانية وتبادل الزيارات تفعيلاً لدور لجان الصداقة البرلمانية، سعياً لتوطيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة.
ويضم وفد اللجنة أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور هادي بن علي اليامي، والدكتور متعب بن عايد المطيري، وعدد من منسوبي المجلس .
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.