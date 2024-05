شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون بـ"مستقبل الطيران": رؤية المملكة مكنت المرأة في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

خبرات المرأة في الطيران

الدمام - شريف احمد - أكد مشاركون في جلسة حوارية بعنوان "تبادل خبرات المرأة في الطيران" أقيمت خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي تنطمه الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة الرياض تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة في مختلف القطاعات، ومنها الطيران، حيث عززت الأنظمة والتشريعات التي أقرتها حكومة المملكة دورها الحيوي في المساهمة بنمو القطاع الاقتصادي.وأشارت الكابتن ريم فلمبان، أول كابتن طيار سعودي، إلى ما يحمله قطاع الطيران من فرص واعدة في مختلف مجالاته، وإتاحتها للجميع للاستفادة منها، داعية فتيات الوطن للانخراط في هذا المجال والاستفادة من التطور الكبير الذي يشهده، حيث وصل اليوم إلى مراحل غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد متحدثون خلال الجلسة، على ضرورة تطوير مهارات النساء العاملات في القطاع والانتقال من مرحلة الشغف إلى الريادة من خلال التدريب المستمر وتطوير الذات في البرامج التي توافق تخصصاتهن، الأمر الذي ستنعكس نتائجه على تحفيز وتطوير منظومة الطيران.وشدد المشاركون خلال الجلسة على أهمية الابتكار والتنوع في دعم قطاع الطيران، ودورهما في صناعة مستقبل الطيران في العالم عبر التعامل مع مختلف التقنيات الحديثة باحترافية عالية، مشيرين إلى أن المرأة السعودية في ظل رؤية 2030 تعيش عصراً متميزاً من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المجالات، ومنها قطاع الطيران، حيث أسهمت الأنظمة في تجاوز التحديات وإطلاق عدد من البرامج التي تضمن لها أداء مهامها بمهارة عالية.