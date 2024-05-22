شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. انطلاق القمة العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.