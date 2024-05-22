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وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى يبدأ زيارة إلى كوسوفو

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يبدأ وفدُ لجنة الصداقة البرلمانية الكوسوفية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي زيارةً رسمية إلى جمهورية كوسوفو.
وأوضح البواردي أن وفد المجلس سيلتقي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية كوسوفو، للتباحث في مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية.

تعزيز العلاقات البرلمانية

وأكد رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي حرص مجلس الشورى على تعزيز العلاقات البرلمانية لما لها من أهمية بالغة في توطيد العلاقات.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في السعي نحو توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات في مختلف دول العالم.

أعضاء الوفد

ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية في مجلس الشورى خلال الزيارة رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي وأعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة د. خالد بن محمد السيف، والدكتورة ساميه بنت عبدالله بخاري، ومعالي المهندس عباس بن أحمد هادي، والدكتور علي بن أحمد القرني، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي ، والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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