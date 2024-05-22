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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى يبدأ زيارة إلى كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبدأ وفدُ لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي زيارةً رسمية إلى جمهورية كوسوفو.
وأوضح البواردي أن وفد المجلس سيلتقي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية كوسوفو، للتباحث في مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في السعي نحو توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات في مختلف دول العالم.
وأوضح البواردي أن وفد المجلس سيلتقي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية كوسوفو، للتباحث في مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية.
تعزيز العلاقات البرلمانيةوأكد رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي حرص مجلس الشورى على تعزيز العلاقات البرلمانية لما لها من أهمية بالغة في توطيد العلاقات.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في السعي نحو توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات في مختلف دول العالم.