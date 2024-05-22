شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى يبدأ زيارة إلى كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام