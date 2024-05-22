تهيئة المساجد التاريخية لاستقبال ضيوف الرحمن

من جهته أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي، في تصريح له، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الفرع المبذولة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، والتي تهدف لضمان راحة وطمأنينة مرتادي تلك المساجد والجوامع عند أداء الصلاة فيها وزيارتها.
مشيرًا إلى أن الفرع ومنسوبيه، وبمتابعة دائمة ومستمرة من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مستمر في تنفيذ المزيد من الجهود التي تهدف إلى تحسين وتطوير المساجد في كافة منطقة المدينة المنورة.
كما نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من يوم الثلاثاء ولمدة يومين، مجموعة من المحاضرات والدروس ضمن برنامج «المقاصد الشرعية في الحج»، في عدد من المساجد والجوامع في المدينة المنورة، ويشتمل البرنامج على بيان فضل الحج وأهميته في تحقيق التوحيد، والتحذير من البدع في الحج، وتعظيم شعائر الله تعالى، وغيرها من المقاصد الشرعية.
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