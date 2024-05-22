تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ل “فتاتين أجنبيتين” في فرقة الكشافة في أرامكو في السبعينيات الميلادية.

وأظهرت الصورة المتداولة، الفتاتين، عند محل لبيع الأحذية في مدينة الخبر.

وأثارت الصورة حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا: “شكله إسكافي يصلح الأحذية”. وتابع مغرد:”كانت الحياة طبيعية قبل الصحوة المقيتة”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة نادرة لـ فتاتين أجنبيتين في الخبر تثير تفاعلًا على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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