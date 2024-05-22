تراند اليوم : بالفيديو.. التلفزيون الإيراني يكذب الرواية التركية بشأن عثورها على حطام مروحية رئيسي وعبداللهيان

صحيفة الخليج 365: كذب التلفزيون الحكومي الإيراني الرواية التركية التي تدعي مشاركة مسيرات لها في العثور على حطام المروحية الإيرانية التي سقطت بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقال التلفزيون على لسان أحد المسؤولين، إن تركيا طلبت من إيران بأن ترسل طائرة مسيرة، وقد وافقت طهران على ذلك.

وأكد المسؤول بأن مسيرة تركيا " أكينجي" لم تتمكن من تحديد موقع الحطام بشكل صحيح وارتكبت خطأ على بعد 10 كيلومترات، قائلا: وحددت طائرتنا بدون طيار موقع الحطام بشكل دقيق وصحيح! كما أرسلت أرمينيا طائرتين هليكوبتر.

وأثير جدلا في الساعات الماضية حول صحة عثور المسيرة التركية "أكينجي" على حطام المروحية لكن إعلان تركيا وصفه رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، بير حسين كوليوند، بالشائعة، نافيا أي دور للمساعدة الأجنبية في العثور على مروحية رئيسي.