شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من شبورة مائية على محافظة بدر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، - بمشيئة الله -، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة بدر، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.