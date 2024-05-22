اخبار السعوديه

"الأرصاد" ينبه من شبورة مائية على محافظة بدر

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من شبورة مائية على محافظة بدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، - بمشيئة الله -، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة بدر، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.

أخبار متعلقة

 

أمانة العاصمة المقدسة تطلق بطاقة "معان" لخدمة كبار السن والفئات المستحقة
طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية وسيول على أجزاء من 4 مناطق
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا