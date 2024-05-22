تراند اليوم : شاهد.. تداول لقطات جديدة لطائرة الرئيس الإيراني "رئيسي" المحطمة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لقطات جديدة لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المحطمة.

وأوضحت اللقطات، تناثر جثث الرئيس الإيراني رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في إحدى الغابات التي شهدت حادثة سقوط المروحية.

وانتشرت أيضا أجزاء من الطائرة المنكوبة في الغابة، فيما حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي ووزير الخارجية في تحطم طائرة مروحية في شمال شرقي البلاد يوم الأحد.