تراند اليوم : علامة على ظفرك تشير إلى تعرضك لخطر الإصابة بالسرطان

ترجمة حصرية: توصلت دراسة حديثة إلى أن الخطوط الباهتة على الظفر يمكن أن تشير إلى حالة وراثية نادرة تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الكلى والجلد والعين.

علامات غير طبيعية على الأظافر

وبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، اكتشف العلماء في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن 88% من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وراثي نادر يمكن أن يؤدي إلى السرطان لديهم علامات غير طبيعية على الأظافر ، بما في ذلك خط أبيض رفيع يمتد على طول الظفر.

ويزيد هذا الاضطراب الوراثي، من احتمالات الإصابة بنوع نادر من سرطان العين ، وكذلك سرطان الرئة والجلد والكلى.

الورم الحليمي الظفري

كما توصل الباحثون إلى وجود منطقة صغيرة وسميكة من الجلد تحت الظفر، إلى جانب شريط أبيض يمتد أسفل الظفر، وهو ما يتوافق مع الورم الحليمي الظفري، وهو نوع من الورم الحميد.

ويعتقد أن الورم يؤثر على إنتاج وتوزيع الكيراتين، وهو نوع البروتين الذي يشكل الظفر، وتمثل الخطوط البيضاء مستويات أعلى من التقرن، أو المناطق التي تم فيها رفع الظفر أو تشويهه بسبب الورم الموجود تحته.