تراند اليوم : النمر يكشف عن 4 أسباب وراء خفقان القلب

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب خفقان القلب.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": من أهم أسباب خفقان القلب تتضمن فقر الدم، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، والقلق الشديد، وارتجاع المريء.
صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب خفقان القلب.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": من أهم أسباب خفقان القلب تتضمن فقر الدم، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، والقلق الشديد، وارتجاع المريء.
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