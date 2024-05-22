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تراند اليوم : النمر يكشف عن 4 أسباب وراء خفقان القلب

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب خفقان القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": من أهم أسباب خفقان القلب تتضمن فقر الدم، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، والقلق الشديد، وارتجاع المريء.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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