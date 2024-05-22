شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس، بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً نشطة، تتراوح سرعتها بين 40 - 49 كلم/ ساعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
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