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"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على ينبع والرايس

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس، بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً نشطة، تتراوح سرعتها بين 40 - 49 كلم/ ساعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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