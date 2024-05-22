السعودية | للعام الثالث تواليًا .. الصندوق الثقافي يٌشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك الصندوق الثقافي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي المنعقد خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو الجاري، جنبًا إلى جنب مع منظومة قطاع الأفلام في المملكة، وذلك لاستعراض فرص التمويل والاستثمار المتاحة في قطاع الأفلام السعودي، في إطار دور الصندوق كمُمكن مالي رئيسي للقطاع الثقافي ودوره الحيوي في تنمية قطاع الأفلام.

وتواجد الصندوق في الجناح السعودي المشارك بقيادة هيئة الأفلام ضمن فعاليات المهرجان لتسليط الضوء على “برنامج تمويل قطاع الأفلام” الهادف إلى تنمية كافة أنشطة سلسلة القيمة في القطاع من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لدعم احتياجات المنشآت المحلية والعالمية العاملة في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في المملكة، كما يتيح البرنامج الفرصة للشركات والصناديق الاستثمارية الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي الواعد والمساهمة في تنميته.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجذب صناع الأفلام وتحفيز الاستثمار في القطاع حيث يقود الصندوق بدور رئيسي بالتكامل مع الجهات في منظومة الأفلام في المملكة لتنمية واستدامة القطاع بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.