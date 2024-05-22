تراند اليوم : "جزار غزة ومجرم حرب".. شاهد: محتجون يقاطعون كلمة وزير خارجية أمريكا "بلينكن" بمجلس الشيوخ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة مقاطعة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وواجه بلينكن مساء الثلاثاء مقاطعات من نشطاء منددين بالسياسة الأميركية تجاه الحرب في غزة ورددوا هتافات منها "يداه ملطختان بالدماء"، و"مجرم حرب"، و"جزار غزة" و"يداك ملطختان بدماء 40 ألف فلسطيني".

وتراجع بلينكن عن محتجة اقتربت من ورائه وهي تلوح بلافتة كتب عليها "مجرم" قبل أن يخرجها أفراد أمن من القاعة.

وكرر بلينكن دعم إدارة بايدن لإسرائيل وأكد في الوقت ذاته تركيزها على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.