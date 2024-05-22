إصدار وتجديد الإقامات تتصدر أبشر

تصدر إصدار وتجديد الإقامات منصة أبشر أفراد خلال شهر أبريل الماضي بـ267.212 عملية، تلتها إصدار 240.152 تأشيرة خروج وعودة، و96.901 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني.

ونفذت المنصة خلال الشهر أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

بدل مفقود

فمن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.692.428 عمليات، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93.975 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43.219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و29.751 عملية في خدمة بياناتي، و16.213 تعريفًا بفرد أسرة، و9.461 عمليات في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8.087 سجلات أسرة، و5.256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1.921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

رخص وإصلاح

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 109.341 عمليات في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و80.026 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و75.817 طلبًا لإصدار تفويض القيادة، و70.796 تجديدًا لرخصة القيادة، و39.477 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و17.155 عملية في خدمة مبايعة مركبات، و11.124 عملية في خدمات السلاح الناري، و5.230 عمليات في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.064 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة.

وأنجزت المنصة خلال شهر أبريل الماضي 152.605 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 66.333 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.115 استفسارًا عامًا عن البصمة.

أبشر أعمال

- 1.815.590 عملية.

- 982.037 تفويضًا داخليًا وخارجيًا.

- 227.412 إصدار وتجديد الإقامة.

- 195.791 استعلامًا عن المخالفات المرورية.

- 114.867 تأشيرة خروج وعودة.

- 63.034 إضافة مستخدمًا فعليًا للمركبة.

- 40.621 عملية تجيير البطاقة الجمركية.

- 27.779 تحفظ على نقل ملكية مركبة.

- 26.989 نقل خدمات.

- 22.605 تمديد تأشيرة الخروج والعودة.