44 ألف بلاغ تعديات ومخالفات صحية بالعاصمة المقدسة

فيما حددت منصة بلدي 7 خطوات لتقديم بلاغ بدءًا من تسجيل الدخول في التطبيق، وصولا إلى الإقرار بصحة البيانات ثم تقديم البلاغ، استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 44.418 بلاغًا إلكترونيًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل من العام الجاري 2024، تنوعت بين ملاحظات النظافة العامة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والإنارة المتعطلة، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية، بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.

وقت قياسي

أوضحت الأمانة؛ بأن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات بلغت 81%، حيث تقوم الإدارة العامة لتجربة العميل باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، من خلال فريق عمل متخصص وعلى مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، وتُرسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حله ومعالجته، وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة (sms) للمبلغ برقم خاص للبلاغ، وأيضًا في حال تم إغلاق البلاغ.

جودة الخدمات

أفادت الأمانة؛ أن استقبال البلاغات يتم عبر قنوات متعددة، مثل مركز العمليات 940 وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم النظام على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات.

وتسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية، وبهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيقًا لتطلعات السكان وتلبية احتياجاتهم.

خطوات تقديم البلاغ

1- تسجيل الدخول في تطبيق بلدي.

2- اختيار نوع البلاغ الرئيسي

3- تحديد التصنيف التخصصي.

4- تحديد وتأكيد موقع البلاغ من الخريطة.

5- إضافة وصف البلاغ.

6- إرفاق صور البلاغ.

7- الإقرار بصحة البيانات ثم تقديم البلاغ.