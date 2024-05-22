شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تحسين وصيانة الطرق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بصيانة 252,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 7,251 متراً مربعاً من الحفر والهبوطات.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.

