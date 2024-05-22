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استمرار أعمال تحسين وصيانة الطرق بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بصيانة 252,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 7,251 متراً مربعاً من الحفر والهبوطات.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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