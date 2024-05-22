شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب باعتراف أيرلندا وأسبانيا والنرويج بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
وأعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس اليوم، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.
وقال "هاريس": نعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.
فما أعلنت الحكومة النرويجية اليوم أيضًا، أن النرويج تعترف رسمياً بفلسطين كدولة، اعتباراً من 28 مايو الجاري.
وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين، وأن حل الدولتين لن يتحقق دون دولة فلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق من اليوم إن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو الجاري.
وأعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس اليوم، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.
وقال "هاريس": نعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.
فما أعلنت الحكومة النرويجية اليوم أيضًا، أن النرويج تعترف رسمياً بفلسطين كدولة، اعتباراً من 28 مايو الجاري.
وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين، وأن حل الدولتين لن يتحقق دون دولة فلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق من اليوم إن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو الجاري.