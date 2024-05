شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلًا توعويًا بعنوان "لا فيك ولا في الحديد" والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس الصحة الخليجي دليلاً توعوياً بعنوان "لا فيك ولا في الحديد"، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السائقين وتقليل حوادث الطرق التي تُعد واحدة من أبرز التحديات في المجتمعات المتمدنة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية.ويسلط الدليل الضوء على أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، مثل التقيد بالسرعات المحددة، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، كما يركز على أهمية المحافظة على مسافة آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث وتحسين تدفق حركة المرور، إلى جانب إضافة توصيات تفصيلية حول كيفية الحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات، مشيراً إلى تقنية الـ 3 ثوان لتقييم المسافة الصحيحة، وذلك بتحديد علامة مميزة على الطريق، والتأكد من تجاوزها بعد 3 ثوان من مرور السيارة التي أمامك. التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادةThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC)يُشدد الدليل أيضاً على ضرورة تعديل المسافة وفقاً للظروف المختلفة مثل القيادة ليلاً أو في الطقس السيء.وحذر الدليل من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، مؤكداً أن هذه العادة يمكن أن تزيد من خطر الحوادث بنسبة تصل إلى 4 مرات، كما يُناقش التأثيرات النفسية والجسدية لحوادث المرور، مثل الصدمات النفسية والإصابات الجسدية الخطيرة.يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي يستمر في تقديم مبادراته التوعوية في مختلف المجالات الصحية والسلامة العامة، في إطار سعيه المستمر لتعزيز جودة الحياة في دول مجلس التعاون. ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي: https://www.ghc.sa/yourhealthguide.