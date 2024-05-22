السعودية | “الجيومكانية” تمثل المملكة في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمساحين (FIG) بغانا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المملكة – ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية – في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمسّاحين (FIG)، المقام بمدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 19 – 24 مايو الجاري، كونها عضواً مشاركاً في FIG بمستوى عضوية “منظمة”، وهو أعلى مستوى تمثيل للهيئات الحكومية.

ويناقش المؤتمر، أهمية استثمار التقنيات والذكاء الاصطناعي والابتكار في مسارات المساحة والأعمال الجيومكانية وتفعيل دور التقنيات الحديثة نحو بيئة مرنة وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار وإيجاد بيئة تعاونية مستدامة من خلال الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

وقدمت الجيومكانية الراعي البلاتيني في المؤتمر، عرضاً فنياً بعنوان “المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية في الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل”، بحضور رئيس FIG الدكتور دايان دوماشي ونواب FIG، وعدد من الخبراء في هذا المجال.

من جهة أخرى قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي غانا وتوجو سلطان الدخيل، بزيارة جناح الهيئة المقام ضمن فعاليات المؤتمر، واطلع على ما يحتويه من معلومات في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، مثمّنًا الجهود التي تبذلها الجيومكانية في تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية انطلاقًا من الدور الريادي والمكانة التي تحظى بها المملكة عالميًا في مجال المعلومات الجيومكانية.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 1500 مشارك من 80 دولة، ويتضمن 70 جلسة علمية، إلى جانب توقيع العديد من الشراكات الدولية بين المنظمات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي ومراكز الخبرة العالمية.

ويعد الاتحاد الدولي للمسّاحين (The International Federation of Surveyors) منظمة مهنية دولية غير حكومية، معترفاً بها من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتمثّل المسّاحين في جميع أنحاء العالم، وتأسس عام 1878م، ويغطي مجموعة من المجالات المهنية داخل مجتمع المسّاحين العالمي والجيوماتكس والمسح الأرضي والجيوديسيا والمعلومات الجيومكانية، ويوفر منتدى دولياً للمناقشة والتطوير يهدف إلى تعزيز الممارسة والمعايير المهنية.