تراند اليوم : شاهد: عرض عسكري للمجندات السعوديات في حفل تخرج الدورة التأهيلية للفرد في معهد التدريب النسوي

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، احتفال وزارة الداخلية، بتخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي.
وأظهر فيديو نشره الأمن العام عبر حسابه على منصة إكس ، الخريجات وهن تؤدين خلال حفل تخرجهن عرض عسكري ، أمام الحضور ، اشتمل على جانب من التدريبات التأهيلية التي تلقتها المجندات، وتخلله إلقاء القسم.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.