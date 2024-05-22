تراند اليوم : شاهد: عرض عسكري للمجندات السعوديات في حفل تخرج الدورة التأهيلية للفرد في معهد التدريب النسوي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، احتفال وزارة الداخلية، بتخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي.

وأظهر فيديو نشره الأمن العام عبر حسابه على منصة إكس ، الخريجات وهن تؤدين خلال حفل تخرجهن عرض عسكري ، أمام الحضور ، اشتمل على جانب من التدريبات التأهيلية التي تلقتها المجندات، وتخلله إلقاء القسم.