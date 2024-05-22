تراند اليوم : بيان سعودي بشأن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين "مستقلة"

صحيفة الخليج 365: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وقالت الوزارة خلال بيان رسمي، تثمن المملكة هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما تدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به، لا رجعة فيه، بما يحقق سلام عادي ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت، تؤكد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي -على وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسيطينة، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.