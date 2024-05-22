تراند اليوم : بعدما آثار الجدل.. أول تعليق من الداخلية المصرية على فيديو سرقة أموال «راكب أجنبي» في مطار القاهرة

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية في مصر، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة لسرقة أموال أحد الأشخاص بمطار القاهرة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

وقالت الوزارة، إن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي كذبت ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل "جنسية إحدى الدول الأجنبية" زعم خلالها استبدال أمواله عملات أجنبية إلى عملات محلية، أثناء سفره لإحدى الدول.

وأشارت الوزارة إلى أن اختلاق الراكب لتلك الواقعة بغرض إثارة البلبلة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

وأوضحت أن الشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان ومنصاتها المختلفة روجت لتلك الفيديوهات.