تراند اليوم : بالفيديو.. سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يكشف سبب التعاون المتسارع مع السعودية خلال السنوات الماضية

صحيفة الخليج 365: كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، عن ‏سبب التعاون المتسارع بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وقال خلال حديثه لـ "هنا الرياض": "التحولات في المملكة ساعدت بشكل كبير على تطوير العلاقات مع دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه التغييرات خلقت فرص عديدة لنا للاستثمار في المملكة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي هو ثاني شريك تجاري للمملكة، والمجلس الاقتصادي الأوروبي سيعمل على تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول المنطقة ودول الخليج".