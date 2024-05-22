شكرا لمتابعة خبر عن السبر يوضح حكم إعطاء‏ العمال مالا تحت مسمى “البقشيش” ليتقنوا عملهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر حكم إعطاء‏ العمال مالا تحت مسمى “البقشيش” ليتقنوا عملهم.

وقال السبر أنه يتم الاتفاق مع صاحب العمل على عقد محدد، ولا يمكن أن يخل به أو تفسد عليه عماله.

وأضاف السبر أنه إذا رغب الشخص في إعطاء العمال زيادة في المال، فلابد أن يكون ذلك مسجل في العقد وبعلم صاحب العمل.

وتابع السبر أنه إذا أعطي مالا للعمال دون علم الشركة فهذا إفساد لهم والشركة التي يعملون بها.