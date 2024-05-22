شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعرب عن ترحيبها بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا باعترافهم بدولة فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارحية بالمملكة عن سعادتها الكبيرة، وترحبيها، على إثر القرار الإيجابي الذي اتخذته كل من دولة النرويج، ودولة إسبانيا، ودولة أيرلندا، باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الوزارة جاء في نصه: “تثمن المملكة هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على حق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأكدت المملكة أنه كلما سارعت الدول في اتخاذ هذا القرار، كان ذلك سبيلًا لإيجاء مسار عادل، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.