اخبار السعوديه

‎سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يكشف سبب التعاون المتسارع مع المملكة ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يكشف سبب التعاون المتسارع مع المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، سبب التعاون المتسارع بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 4 سنوات الماضية.

‎وقال فارنو: “التحولات في المملكة ساعدت بشكل كبير على تطوير العلاقات مع دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه التغييرات خلقت فرص عديدة لنا للاستثمار في المملكة”.

‎وأضاف: “الاتحاد الأوروبي هو ثاني شريك تجاري للمملكة، والمجلس الاقتصادي الأوروبي سيعمل على تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول المنطقة ودول الخليج”.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا