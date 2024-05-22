شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يكشف سبب التعاون المتسارع مع المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، سبب التعاون المتسارع بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 4 سنوات الماضية.

‎وقال فارنو: “التحولات في المملكة ساعدت بشكل كبير على تطوير العلاقات مع دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه التغييرات خلقت فرص عديدة لنا للاستثمار في المملكة”.

‎وأضاف: “الاتحاد الأوروبي هو ثاني شريك تجاري للمملكة، والمجلس الاقتصادي الأوروبي سيعمل على تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول المنطقة ودول الخليج”.