شكرا لمتابعة خبر عن وداع مؤثر بين معلم وطلابه في أحد مدارس الجبيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاش معلم وتلاميذه لحظات وداع مؤثرة بعد نهاية فترة عمله في أحد المدارس بالجبيل.

وأظهر مقطع انتشر على نطاق واسع انهيار المعلم بالبكاء لحظة وداعه لطلابه وهو يقول “الفراق مو سهل ” ليدخل في حالة من البكاء دون أن يكمل حديثه.

كما أظهر المقطع تأثر الطلاب وبكائهم على فراق معلمهم حسام الغامدي بعدما كان لهم بمثابة الأب و القدوة الحسنة بالنسبة لهم ويكنوا له الكثير من الاحترام والمحبة.