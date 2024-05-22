تراند اليوم : شاهد.. الفنانة "شيماء علي" تفاجئ متابعيها بتغير شكلها في أحدث ظهور لها بسبب عمليات التجميل

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو، وثق أحدث ظهور للفنانة شيماء علي، حالة من الجدل، بسبب تغير ملامحها نتيجة عمليات التجميل.

وأظهر الفيديو، شيماء علي وهي تضع كريم مرطب على وجهها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات مهمة لاستخدام الميك أب.

وأثار الفيديو، حالة من الجدل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا: "شكلها يحزن وهي اللي خلت نفسها مادة للتعليق على نتائج التجميل السيئة".

فيما قالت مغردة: "شيماء علي من لما طلعت وهي جميلة ولا زالت واللي تعاني منه مو هوس تجميل بالعكس ما أشوفها مهووسة بس طاحت بدكتور لا يفقه بالتجميل شيء".