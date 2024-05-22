شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل في بني مالك لتعزيز قدرات منتجي المشمش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بني مالك، بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل تحت عنوان ”الرعاية المثلى لأشجار المشمش“.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منتجي المشمش من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد، مما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج.

أوضح المهندس زياد المالكي، مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، أن الورشة تناولت الممارسات السليمة والرعاية المثلى لنباتات الفاكهة وأشجار المشمش، وعمليات التسميد وآليات استخدامها وفق حاجة النبات، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.



زراعة المشمش في الطائف

وركزت الورشة على إرشاد المزارعين عن طرق تقليم نباتات المشمش، وإيضاح أبرز الإصابات الحشرية والمرضية التي قد تصيبها.

ولاقت ورشة العمل اقبالاً من المستفيدين وأصحاب المزارع، في إطار سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي إلى تنظيم واستدامة العمل الإرشادي لتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.

يذكر أن زراعة المشمش بدأت في الطائف منذ نحو 100 عام، والمشمش الطائفي يتميز بسرعة إنتاجه وطعمه الخاص المختلف عن كل المناطق الأخرى، كما أنه يعد من الأشجار الوراثية من ناحية الإنتاج وحجم الثمرة.