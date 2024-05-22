شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد "الدفاع المدني".. ويدشن هوية بوابة سلامة المطورة والان نبدء بالتفاصيل

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أعمال الدفاع المدني

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر المديرية بالرياض.ودشن سموه خلال الزيارة، هوية بوابة سلامة المطورة، التي تمكن منشآت القطاع العام والخاص الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة إلكترونية متكاملة مع عدة جهات حكومية؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.كما دشن سموه خلال حفل أعد بهذه المناسبة عددًا من الخدمات الإلكترونية التي شملت خدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر، ليصل بذلك عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة سلامة من خلال منصة أبشر أعمال 34 خدمة.وكان سموه قد استعرض عدداً من الآليات الحديثة، والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال العام 2023م، والمستهدفات للعام 2024 ـ 2025م.حضر الحفل، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقادة القطاعات الأمنية.