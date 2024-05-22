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تراند اليوم : شاهد.. الفنانة "شيماء علي" تفاجئ متابعيها بتغير شكلها في أحدث ظهور لها

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صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو، وثق أحدث ظهور للفنانة شيماء علي، حالة من الجدل، بسبب تغير ملامحها نتيجة عمليات التجميل.

وأظهر الفيديو، شيماء علي وهي تضع كريم مرطب على وجهها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات مهمة لاستخدام الميك أب.

وأثار الفيديو، حالة من الجدل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا: "شكلها يحزن وهي اللي خلت نفسها مادة للتعليق على نتائج التجميل السيئة".

فيما قالت مغردة: "شيماء علي من لما طلعت وهي جميلة ولا زالت واللي تعاني منه مو هوس تجميل بالعكس ما أشوفها مهووسة بس طاحت بدكتور لا يفقه بالتجميل شيء".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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