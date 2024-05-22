تراند اليوم : «هنوريك هنعمل في البنات ايه».. السائق المتهم بغرق 25 فتاة في النيل بمصر يكشف مفاجأة خلال التحقيقات

صحيفة الخليج 365: كشفت النيابة العامة في مصر عن نتائج التحقيقات مع السائق المتسبب في واقعة حادث غرق ميكروباص يُقل 25 فتاة في نهر النيل.

وأوضحت التحقيقات أن سيارة السائق كانت محملة بـ 25 فتاة وسيدات وجميعهن من عمال اليومية بإحدى شركات تغليف الفواكه بمنطقة أبو غالب بمنشأة القناطر.

وقال السائق خلال التحقيقات، إن أغلب الفتيات على صلة جيدة به، وخلال سيره حدثت مشادة بينه وبين سائق توك توك لتعديه بالسب على فتاة من الميكروباص بعدما تحرش بها، بحسب "القاهرة 24".

وأضاف أن سائق التوكتوك استعان بثلاثة آخرين للتعدي عليه وقاموا بدفع الميكروباص بأيديهم مرات عدة، ما أدى إلى سقوطه في المياه بالركاب.

وأشار المتهم إلى سائق التوكتوك قال له: "هنوريك مش هما دول البنات اللي بتتحامى فيهم وبتدافع كمان عنهم، هنوريك هنعمللك فيهم ايه"، قم سقط الميكروباص بالركاب في المياه.