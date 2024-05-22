تراند اليوم : شاهد.. مواطن بصوت منخفض : الله لا يحيي ذا الضيوف ..وبصوت مرتفع : مرحبا ألف!

صحيفة الخليج 365 : عبر أحد المواطنين عن غضبه من حضور بعض الضيوف إلى منزله عدة مرات، قائلاً في مقطع فيديو بصوت منخفض لحظة حضورهم:" الله لا يحيي ذا الضيوف كل شوي جاي ضيف الله لا يحييهم".

فيما قال المواطن بصوت مرتفع أمامهم:" مرحباً ألف".

ووصل الضيوف بسيارتهم، فمازحه أحدهم مشيراً إلى أنه جلب له معهم "حبحب" قائلاً:" حبحب تقعد تاكل فيها شهر".

ورد عليهم قائلاً:" والله دليتم وقبلتم، والله أخذتم تعب الطريق".

وعندما سألوه عن الزرع الذي يزرعه في منزله قال:" بسم الله على محلي منكم، بسم الله على شجري منكم".